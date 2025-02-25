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12:05, 25 февраля 2025Россия

Свыше десяти человек пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в российском регионе

В Омской области 12 человек пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омской области в аварии на трассе с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

«Всего 12 пострадавших, 7 отказались от госпитализации, 5 госпитализированы — один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии легкой степени тяжести», — сообщил собеседник в ведомстве, добавив, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Авария, по данным областной ГИБДД, произошла на трассе ОмскМуромцево. Там у грузового автомобиля, который следовал в колонне из четырех большегрузов, на встречную полосу вынесло прицеп, где и произошло столкновение с микроавтобусом. Помощь после ДТП решил оказать водитель легкового автомобиля, в которого врезался второй грузовик.

Ранее в Иваново произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов, пострадали восемь человек, пятеро из которых — дети.

ЖЗЛ
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