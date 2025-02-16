В российском городе в аварии с двумя автобусами пострадало восемь человек

В Иваново в ДТП с участием двух автобусов пострадало восемь человек

В Иваново произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. О случившемся сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ДТП было зафиксировано в полвосьмого вечера на улице Лежневской напротив торгового центра. При столкновении автосредств пострадало восемь человек. Среди пострадавших, по сведениям экстренных служб, есть пятеро несовершеннолетних. Их жизням ничего не угрожает. На месте аварии работают пожарно-спасательное подразделение и врачи скорой помощи.

Аналогичное ДТП двумя днями ранее произошло в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, водитель одного из автобусов не уступил другому при выезде со второстепенной дороги. В результате столкновения пострадало четыре местных жителя.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на федеральной трассе в Башкирии. В аварии было задействовано 14 автомобилей. Пострадало три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Жертв в результате столкновения нет.