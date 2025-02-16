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16:37, 16 февраля 2025Россия

В Башкирии произошла авария с участием 14 машин

В Башкирии на федральной трассе Р-240 столкнулись 14 машин
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал МЧС Башкортостана

В Башкирии произошло массовое ДТП с участием 14 машин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Авария случилась на 74-м километре федеральной трассы Р-240 неподалеку от деревни Новый Кальчир Аургазинского района. Жертв в результате столкновения нет. Пострадало три человека, в том числе восьмилетний ребенок. Они госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи. Также начал работу подвижный пункт обогрева на базе КамАЗа. Движение автосредств по магистрали осуществляется в данный момент только по одной полосе.

В конце декабря массовое ДТП произошло в Крыму на 14-м километре трассы «Дубки — Левадки». Из-за плохой видимости во время тумана столкнулось 19 автомобилей, включая грузовик. Несколькими днями ранее сообщалось о массовой аварии с грузовиком и автобусом в Москве. В результате ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадали 15 человек. Столкновение спровоцировал водитель автобуса, не уступившего дорогу автомобилю МЧС со спецсигналами.

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