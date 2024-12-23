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13:11, 23 декабря 2024Силовые структуры

СК раскрыл причины массового ДТП в Москве

СК: массовое ДТП в Москве произошло из-за не уступившего дорогу автобуса
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 15 пострадавшими в Москве произошло из-за не уступившего дорогу автомобилю МЧС с мигалками автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными спецсигналами.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Авария произошла вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Тогда водитель КамАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

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