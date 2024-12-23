СК раскрыл причины массового ДТП в Москве

СК: массовое ДТП в Москве произошло из-за не уступившего дорогу автобуса

Массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с 15 пострадавшими в Москве произошло из-за не уступившего дорогу автомобилю МЧС с мигалками автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу машине МЧС, которая проезжала перекресток на красный свет с включенными спецсигналами.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Авария произошла вечером 22 декабря на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Тогда водитель КамАЗа проехал на красный свет, после чего столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.