Пленный боец ВСУ Высоцкий: Многие на Украине желают войти в состав России

Многие на Украине желают войти в состав России. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Высоцкий, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут как грибы», — рассказал пленный.

Высоцкий рассказал о желании полного присоединения к России украинцами из-за отсутствия в стране позитивных изменений с момента получения независимости. Он также выразил недовольство сносом памятников российским историческим деятелям на Украине. Боец ВСУ также пожаловался на насильственную мобилизацию и отсутствие офицерского состава в близости от передовой.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил вклад Владимира Зеленского в уничтожение украинской государственности. Он подчеркнул, что нынешняя власть Украины зависит исключительно от поддержки Запада.