Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 27 февраля 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о желании украинцев войти в состав России

Пленный боец ВСУ Высоцкий: Многие на Украине желают войти в состав России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Многие на Украине желают войти в состав России. Об этом заявил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Высоцкий, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут как грибы», — рассказал пленный.

Высоцкий рассказал о желании полного присоединения к России украинцами из-за отсутствия в стране позитивных изменений с момента получения независимости. Он также выразил недовольство сносом памятников российским историческим деятелям на Украине. Боец ВСУ также пожаловался на насильственную мобилизацию и отсутствие офицерского состава в близости от передовой.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил вклад Владимира Зеленского в уничтожение украинской государственности. Он подчеркнул, что нынешняя власть Украины зависит исключительно от поддержки Запада.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская делегация прибыла на переговоры с США

      В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

      Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

      Появились подробности о владельце разорвавших лицо российскому школьнику собак

      Россияне раскрыли среднюю сумму накоплений на путешествия

      Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

      Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

      Подполье рассказало об ударе по объектам ВСУ в Полтаве

      Михалков жестко высказался о русских в фильме «Анора»

      В России не стали ужесточать ограничения на экспорт бензина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше