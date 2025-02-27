Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:34, 27 февраля 2025Россия

Победившим на выборах участникам СВО пришлось вернуться на фронт по одной причине

«Ъ»: Победившим на выборах участникам СВО пришлось вернуться на фронт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Победившим на выборах участникам специальной военной операции (СВО) на Украине пришлось вернуться на фронт по одной причине — возникла юридическая нестыковка. Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

В начале февраля 25-летний уроженец Республики Алтай Денис Тадышев одержал победу на прямых выборах главы Балыктуюльского сельского поселения. Он принял в них участие, пока находился в отпуске. В итоге за него проголосовали 90 процентов избирателей.

Однако вместо кресла чиновника россиянин отправился обратно на передовую, так как официально он еще не уволен из рядов Вооруженных сил России (ВС РФ). «Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на СВО. Как приказ выйдет, должен вернуться», — заявила врио главы населенного пункта Екатерина Кобенова.

Аналогичный случай произошел с Вячеславом Слепцовым, который во время отпуска в сентябре был избран главой сельского поселения в Якутии, но вынужден был вернуться на передовую из-за того, что также не был официально уволен. В декабре стало известно, что он получил не совместимое с жизнью ранение и с фронта уже не вернется.

По данным издания, оба участника СВО были мобилизованными, которые, предположительно, могут не попадать под закон об увольнении с воинской службы в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента либо главой муниципалитета. Как отмечает «Коммерсант», ранее Конституционный суд подтвердил, что на время мобилизации могут существовать особые правила прохождения военной службы.

Ранее парламент Татарстана захотел разрешить бойцам СВО выдвигаться в депутаты прямо с передовой. Парламентарии республики предложили внести в закон соответствующие изменения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская делегация прибыла на переговоры с США

      В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

      Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

      Появились подробности о владельце разорвавших лицо российскому школьнику собак

      Россияне раскрыли среднюю сумму накоплений на путешествия

      Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

      Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

      Подполье рассказало об ударе по объектам ВСУ в Полтаве

      Михалков жестко высказался о русских в фильме «Анора»

      В России не стали ужесточать ограничения на экспорт бензина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше