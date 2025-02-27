Победившим на выборах участникам СВО пришлось вернуться на фронт по одной причине

«Ъ»: Победившим на выборах участникам СВО пришлось вернуться на фронт

Победившим на выборах участникам специальной военной операции (СВО) на Украине пришлось вернуться на фронт по одной причине — возникла юридическая нестыковка. Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

В начале февраля 25-летний уроженец Республики Алтай Денис Тадышев одержал победу на прямых выборах главы Балыктуюльского сельского поселения. Он принял в них участие, пока находился в отпуске. В итоге за него проголосовали 90 процентов избирателей.

Однако вместо кресла чиновника россиянин отправился обратно на передовую, так как официально он еще не уволен из рядов Вооруженных сил России (ВС РФ). «Он был избран, но не вступил в должность — сразу уехал на СВО. Как приказ выйдет, должен вернуться», — заявила врио главы населенного пункта Екатерина Кобенова.

Аналогичный случай произошел с Вячеславом Слепцовым, который во время отпуска в сентябре был избран главой сельского поселения в Якутии, но вынужден был вернуться на передовую из-за того, что также не был официально уволен. В декабре стало известно, что он получил не совместимое с жизнью ранение и с фронта уже не вернется.

По данным издания, оба участника СВО были мобилизованными, которые, предположительно, могут не попадать под закон об увольнении с воинской службы в случае избрания депутатом Госдумы, регионального или муниципального парламента либо главой муниципалитета. Как отмечает «Коммерсант», ранее Конституционный суд подтвердил, что на время мобилизации могут существовать особые правила прохождения военной службы.

Ранее парламент Татарстана захотел разрешить бойцам СВО выдвигаться в депутаты прямо с передовой. Парламентарии республики предложили внести в закон соответствующие изменения.