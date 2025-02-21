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09:47, 21 февраля 2025Россия

Бойцам СВО захотели разрешить выдвигаться в депутаты прямо с передовой

В Татарстане захотели разрешить бойцам СВО выдвигаться в депутаты с передовой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Парламент Татарстана захотел разрешить бойцам специальной военной операции (СВО) выдвигаться в депутаты прямо с передовой. Парламентарии республики предложили внести в закон соответствующие изменения, передает «Коммерсантъ».

Участники боевых действий, которые не имеют возможности покинуть место службы, могут выдвигать свою кандидатуру на выборы депутатов через третьих лиц.

Поправки было предложено внести к статье 33 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас, согласно закону, кандидаты обязаны лично представлять документы в избирательную комиссию. Исключения из этого правила сейчас предусмотрены, только когда кандидат болен или подозревается в противоправных действиях.

Татарские депутаты уверены, что из-за этих ограничений военнослужащие лишаются шанса принять участие в выборах. Кто конкретно будет наделен правом представлять избирательные интересы бойцов, в республиканском Госсовете не уточнили.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на период их контракта.

ЖЗЛ
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