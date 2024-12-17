Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 17 декабря 2024Россия

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест россиян во время их службы в зоне СВО

ГД приняла закон о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на период их контракта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о сохранении рабочих мест россиян на время их службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Прежде такая мера действовала только в течение одного года. При этом на сегодняшний день россияне заключают контракты с Минобороны на два или три года, чтобы уйти на СВО.

Новый закон позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт.

Кроме того, закон продлевает предоставление гарантий супругам участников СВО при сокращении численности или штата работников, при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число заключивших контракт с Минобороны в 2024 году. По его словам, в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек. На сегодняшний день их общая численность достигла 427 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

      Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

      Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

      В России ужесточили правила работы маркетплейсов

      В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

      Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

      Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

      Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

      Раскрыта польза чтения для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше