Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест россиян во время их службы в зоне СВО

ГД приняла закон о сохранении рабочих мест за бойцами СВО на период их контракта

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о сохранении рабочих мест россиян на время их службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Прежде такая мера действовала только в течение одного года. При этом на сегодняшний день россияне заключают контракты с Минобороны на два или три года, чтобы уйти на СВО.

Новый закон позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт.

Кроме того, закон продлевает предоставление гарантий супругам участников СВО при сокращении численности или штата работников, при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов назвал число заключивших контракт с Минобороны в 2024 году. По его словам, в среднем за день на службу по контракту поступают более 1200 человек. На сегодняшний день их общая численность достигла 427 тысяч человек.

