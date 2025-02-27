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06:00, 27 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали признаки поддельных продуктов на полках магазинов

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Тусклые надписи указывают на контрафакт
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Чтобы понять, является ли продукт контрафактным, достаточно внимательно осмотреть упаковку, рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Признаки подделок на полках магазинов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего эксперт призвал убедиться в том, что упаковка товара не повреждена, так как нарушение герметичности, вздутия или следы вскрытия могут свидетельствовать о проблемах с продуктом.

Также, по его словам, стоит обратить внимание на качество печати: логотипы должны быть четкими и без размытости, шрифты и текст — соответствовать оригинальному стилю бренда. Если надписи тусклые или по ним можно провести пальцем, после чего на нем останутся следы чернил, то практически со стопроцентной вероятностью это контрафакт, указал собеседник «Ленты.ру».

Оцените наощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар. Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки — лощеная глянцевая. Также обследуйте швы и склейки упаковки — края должны быть ровными, нигде не должно быть следов клея

Григорий Балагуровдиректор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье»

Вместо переливающихся голограмм, характерных для оригинальной продукции, на подделках часто можно встретить просто блестящие наклейки, подсказал Балагуров. Имитация акцизной марки тоже обычно заметна невооруженным глазом: золотистая полоса, которая должна выдергиваться, просто напечатана.

«Важно проверить баркоды и сроки годности с датой производства. Штрихкоды должны быть читаемым и совпадать с кодами страны-производителя, а серийный номер может быть проверен через официальные сайты производителей или специальные приложения. Обращайте внимание на расположение баркода — изготовители контрафакта часто ставят их не в тех местах. Касаемо дат — мошенники могут менять символы или использовать неправильный формат даты, не соответствующий стране, где был произведен товар», — рассказал эксперт.

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Самой надежной и сложной для подделки, по его словам, является полимерная упаковка и стеклянная тара. Производители последней включают в дизайн логотип или другие опознавательные знаки бренда уже на этапе изготовления упаковки, объяснил Балагуров. Чтобы воспроизвести эти элементы, требуется специальное заводское оборудование, уточнил он.

Ранее в российских магазинах, в том числе в федеральных торговых сетях «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», нашли фальсифицированные масло и творог. На изготовлении подделок попались сразу 14 производителей.

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