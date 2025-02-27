Подмосковный суд приостановил права иностранцев на «Русский стандарт»

Арбитраж по иску Минфина РФ приостановил права иностранцев в «Русском Стандарте»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина РФ о приостановке корпоративных прав иностранных акционеров группы компаний «Русский Стандарт» — американской Roust Corporation и кипрской Pasalba Ltd. — на АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт Водка» (РСВ). Об этом пишут «Ведомости».

Ведомство обратилось в суд 5 февраля. Комментируя подачу иска, там объясняли, что зарубежные холдинговые компании в условиях санкций препятствуют работе упомянутых российских АО и ООО, включенных кабмином в перечень экономически значимых организаций.

В министерстве уточняли, что в связи с таким решением властей, у него появилось право на обращение в подмосковный арбитраж, которое было реализовано «в целях пресечения таких противоправных действий».

Обе указанные в связи с исками компании из РФ входят в ГК «Руст», которая является одним из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в стране. АО занимается оптовой торговлей алкогольной продукцией, а ООО — производством премиальной водки. Как отмечают журналисты, 90,98 процента акций РСВ принадлежит Roust Corporation.