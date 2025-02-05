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14:05, 5 февраля 2025Экономика

Власти потребовали пресечь действия иностранцев в «Русском стандарте»

Минфин потребовал в суде приостановить права иностранцев в «Русском стандарте»
Дмитрий Воронин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Минфин России обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлениями о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров группы компаний «Русский Стандарт», сообщает пресс-служба российской ведомства.

В министерстве объяснили, что холдинговые компании (PASALBA LTD (Кипр) и Roust Corporation (США) в условиях санкций препятствуют работе российских АО «Руст Россия» и ООО «Русский Стандарт Водка», включенных кабмином в перечень экономически значимых организаций.

В связи с указанным решением, принятым в ноябре 2024 года, у Минфина появилось право на обращение в суд, которое представители властей в данном случае и реализовали «в целях пресечения таких противоправных действий».

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