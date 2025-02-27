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10:00, 27 февраля 2025Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по объектам ВСУ в Полтаве

Лебедев: ВС России ударили по двум объектам ВСУ в Полтаве и пригороде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по двум объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве и пригороде. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Полтава – два прилета, в город и пригород», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил об ударах ВС России по военным объектам в Полтавской области в ночь на 27 февраля. По его информации, российские военные поразили используемое для нужд ВСУ производство и гостиницу с располагавшимися в ней военными.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и объекту противовоздушной обороны (ПВО) в Черкасской области. Объекты располагались в Черкассах и Светловодске.

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