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09:43, 27 февраля 2025Бывший СССР

ВС России ударили по складу БПЛА и объекту ПВО в Черкасской области

Лебедев: ВС России ударили по складу БПЛА и объекту ПВО в Черкасской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и объекту противовоздушной обороны (ПВО) в Черкасской области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Светловодск в Черкасской области — два удара. По складу с БПЛА и по объекту ПВО», — сообщил подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по складу беспилотников и объекту ПВО с находившимся в нем военными в ночь на 27 февраля. По его информации, также российские военные атаковали цех производства БПЛА в Черкассах.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России атаковали используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) завод в Сумской области. Он добавил, что завод был оснащен большими складами и ангарами, использовавшимися для разгрузки составов с военной техникой и боекомплектами ВСУ.

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