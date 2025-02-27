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09:22, 27 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали используемый ВСУ завод в Сумской области

Лебедев: ВС РФ в Сумской области атаковали завод, где разгружают технику ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссийские войска

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Российские войска нанесли удар в Сумской области в районе завода «Сумыхимпром», где разгружают составы с техникой и боекомплектами для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, первый прилет произошел в 01:40, второй в 03:30 (мск). Он добавил, что завод был оснащен большими складами и ангарами, использовавшимися для разгрузки составов с военной техникой и боекомплектами ВСУ.

Ранее российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении. Полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате этого украинские войска лишились пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава.

До этого российские войска ударили по ключевому для снабжения ВСУ объекту. Они атаковали мост, использующийся для снабжения техникой НАТО.

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