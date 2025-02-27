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11:24, 27 февраля 2025Силовые структуры

Полиция задержала курьера аферистов за обман блокадницы в Петербурге

В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ярославле полицейские задержали пособника телефонных аферистов, обманувших 88-летнюю блокадницу в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что в конце января ей несколько раз звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных ведомств. Они угрожали женщине уголовным преследованием и под предлогом декларирования денег убеждали перевести сбережения якобы на безопасный счет. Россиянка перевела мошенникам около 13 миллионов рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Пока удалось установить личность одного из курьеров. Он арестован.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону задержан ранее судимый местный житель, который по указу аферистов ограбил микрофинансовую организацию и совершил два поджога.

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