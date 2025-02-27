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04:43, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

В Японии положение Зеленского перед сделкой с США назвали безвыходным

MS: Украине придется подписать сделку о ресурсах с США без гарантий безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден будет подписать сделку с США о передаче минеральных ресурсов даже несмотря на отсутствие в соглашении пунктов о гарантиях безопасности, которые он изначально требовал. Об этом сообщает японское издание Mainichi Shimbun (MS).

«Зеленский сейчас находится в безвыходном положении — на разработку ресурсов придется согласиться», — говорится в материале.

Кроме того, отмечает автор статьи, из-за значительного ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном подписание сделки остается чуть ли не единственным способом для Украины сохранить американскую поддержку.

Ранее Зеленский раскрыл деталь договора с США по редкоземельным металлам. По его словам, он не потребует ратификации в отличие от последующего соглашения о создании совместного инвестиционного фонда двух стран.

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