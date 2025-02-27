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12:20, 27 февраля 2025Мир

Польша сообщила о пролетевшем над Балтикой стратегическом бомбардировщике США

Минобороны Польши: Бомбардировщик США B-52 пролетел над Балтийским морем
Николай Кондратьев (специально для «Ленты.ру»)

Фото: Handout / Reuters

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем, чтобы продемонстрировать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО. Об этом в соцсети Х сообщило Минобороны Польши.

В министерстве отметили, что полет проходил в рамках совместных учений польских и американских ВВС. Во время учений бомбардировщик сопровождали польские истребители F-16 с 31-й тактической авиабазы в Кшесинах.

Ранее стало известно, что совместные военные учения, а также расширение контактов в сфере оборонных технологий обсудит с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Дополнительно уточнялось, что окружение Трампа уверено в его искреннем интересе к Японии и наращивании партнерства в военной сфере. Предполагается, что эти меры будут направлены на сдерживание КНР. При этом окружение японского премьера опасается возможного введения тарифов президентом США.

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