Польша сообщила о пролетевшем над Балтикой стратегическом бомбардировщике США

Минобороны Польши: Бомбардировщик США B-52 пролетел над Балтийским морем

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress пролетел над Балтийским морем, чтобы продемонстрировать силу США и приверженность обеспечению безопасности НАТО. Об этом в соцсети Х сообщило Минобороны Польши.

В министерстве отметили, что полет проходил в рамках совместных учений польских и американских ВВС. Во время учений бомбардировщик сопровождали польские истребители F-16 с 31-й тактической авиабазы в Кшесинах.

Ранее стало известно, что совместные военные учения, а также расширение контактов в сфере оборонных технологий обсудит с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Дополнительно уточнялось, что окружение Трампа уверено в его искреннем интересе к Японии и наращивании партнерства в военной сфере. Предполагается, что эти меры будут направлены на сдерживание КНР. При этом окружение японского премьера опасается возможного введения тарифов президентом США.