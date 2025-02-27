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09:23, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Пользователи рассказали о появлении шок-контента в Instagram после сбоя

Пользователи сообщили о появлении шок-контента в Instagram после сбоя 26 февраля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователи социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по всему миру с вечера 26 февраля сообщают о появлении в разделе коротких видео (Reels) роликов с шокирующим контентом. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что, в частности, проблема возникла у тех, кто выбрал функцию с исключением «потенциально неприемлемого контента» из своей ленты.

В конце января масштабный сбой произошел у ряда российских операторов связи и соцсетей. В частности, на проблемы жаловались абоненты «МегаФона», Yota и «Теле2». В Роскомнадзоре, комментируя неполадки, заявили, что в инфраструктуре «МегаФона» случился сбой, но специалисты компании устранили его в кратчайшие сроки.

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