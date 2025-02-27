Посол России понадеялся на придание импульса расследованию диверсий на «Севпотоках»

Нечаев: Надеемся, власти ФРГ возобновят расследование диверсий на «Севпотоках»

Россия надеется, что власти Германии возобновят расследование диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете aif.ru.

«Плотная завеса молчания вокруг диверсий на "Северных потоках" становится совсем уже неприличной. Надеемся, что новые немецкие власти придадут импульс затянувшемуся расследованию», — сказал он.

Посол подчеркнул, что граждане Германии, представители бизнеса и политики ряда федеральных земель все чаще призывают к возобновлению энергетического сотрудничества с Россией и восстановлению разрушенных терактом «Севпотоков».