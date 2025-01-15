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07:27, 15 января 2025Мир

В Германии призвали восстановить «Северный поток»

Премьер-министр Саксонии Кречмер призвал восстановить «Северный поток»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Rietschel / Reuetrs

Премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил с призывом восстановить газопровод «Северный поток». Он высказался об этом в интервью газете Berliner Zeitung.

Как указал Кречмер, проблему «Северного потока» необходимо решить. «Все это время мы говорили о зависимости от России, но теперь оказались в новой зависимости, отчасти вследствие атаки на "Северный поток — 1", повлекшей за собой драматические последствия для цен на энергоносители», — объяснил он.

Премьер-министр также подверг критике санкционную политику Запада и назвал ответственными за введение необдуманных ограничений «Зеленых» и министра обороны ФРГ Роберта Хабека. Кречмер счел основными ошибками в управлении Германией рост цен на энергоносители, защиту климата и государственное регулирование экономики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реальные факты, установленные в результате диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», были бы убийственны для Запада.

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