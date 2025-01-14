Захарова: факты диверсии на «Северных потоках» были бы убийственны для Запада

Реальные факты, установленные в результате диверсии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», были бы убийственны для Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Антифейк» на Первом канале. Соответствующий отрывок передачи дипломат опубликовала в своем Telegram.

«Это не сделано не из-за политических разногласий, это было не сделано ровно из-за того, что тогда те самые факты, о которых мы говорим, нужно было бы выложить на стол, а они были бы убийственными для Запада», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США хотят вывести из строя газопровод «Турецкий поток», который позволяет поставлять в значительных количествах российский газ в Европейский союз через Восточную и Юго-Восточную Европу.