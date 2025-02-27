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10:08, 27 февраля 2025Мир

Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

Посол Степанов: Арктика должна стать зоной без потенциала конфликтов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Арктика должна стать зоной без потенциала конфликтов, и Россия решительно выступает за это, предлагая всем сотрудничество. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, передает ТАСС.

«Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала. По крайней мере, в нормальном мире это должно быть именно так», — рассказал дипломат.

Степанов также указал, что США, Канада и страны Европы занимаются милитаризацией региона и наращивают здесь свои военные ресурсы. При этом он подчеркнул, что несмотря на меры стран Запада, Россия успешно предпринимает шаги по отстаиванию своих суверенных прав.

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