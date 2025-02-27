Пострадавшая в ДТП с Буйновым пенсионерка дала первый комментарий

Пострадавшая в ДТП с Буйновым пенсионерка заявила, что артист хотел скрыться

Пенсионерка Алла Николаевна, которая пострадала в ДТП с участием народного артиста России Александра Буйнова, дала первый комментарий об инциденте. Ее слова передает Telegram-канал Super.

По словам 61-летней женщины, Буйнов хотел скрыться с места аварии. «Я шла по пешеходному переходу, он выехал на скорости. Не пытался извиниться, сначала сидел в машине. Когда вышел, увидел, что я лежу на дороге. Видимо, хотел скрыться, но люди начали кричать», — рассказала пострадавшая. Алла Николаевна добавила, что Буйнов к ней не подходил и помощь не предлагал.

Сообщается, что сейчас женщина находится в больнице. Медицинское обследование должно определить степень тяжести полученных травм.

Ранее стало известно, что Буйнов превысил скорость перед наездом на женщину в Подмосковье.