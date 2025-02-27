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15:47, 27 февраля 2025Мир

Правительство Венгрии внесет поправку в конституцию о существовании только двух полов

Власти Венгрии закрепят в конституции существование только двух полов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Гергей Гуйяш

Гергей Гуйяш. Фото: Krisztina Than / Reuters

Правительство Венгрии внесет на рассмотрение в парламент поправку в конституцию, согласно которой в стране будет признаваться существование только двух полов. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга, передает РИА Новости.

«Одно из изменений — закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной», — сказал он.

Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля. Также, по словам Гуйяша, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством по внешней политике USAID.

Ранее похожий указ подписал президент США Дональд Трамп. Согласно нему в США признается существование только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.

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