Правительство Венгрии внесет поправку в конституцию о существовании только двух полов

Власти Венгрии закрепят в конституции существование только двух полов

Правительство Венгрии внесет на рассмотрение в парламент поправку в конституцию, согласно которой в стране будет признаваться существование только двух полов. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга, передает РИА Новости.

«Одно из изменений — закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной», — сказал он.

Слушания в парламенте планируется провести до второй половины апреля. Также, по словам Гуйяша, в парламент Венгрии в ближайшие недели будут внесены изменения после выяснения фактов финансирования венгерских СМИ, общественных организаций и политиков американским агентством по внешней политике USAID.

Ранее похожий указ подписал президент США Дональд Трамп. Согласно нему в США признается существование только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.