Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности в США

AP: Трамп отменил политику разнообразия, равенства и инклюзивности в США

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и назвал ее дискриминационной. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные программы, нормы и требования, касающиеся политики разнообразия, равенства и инклюзивности. Также я приказываю всем агентствам исполнять давние законы США о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI в частном секторе», — отмечается в исполнительном указе американского лидера.

Кроме того, Трамп распорядился, чтобы все сотрудники, отвечающие за DEI, были «отправлены в оплачиваемый отпуск и в конечном итоге уволены».

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.