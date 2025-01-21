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14:12, 21 января 2025Мир

Трамп утвердил в США только два пола

Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

«Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов — мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности», — говорится в президентском указе.

Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.

Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. На церемонии инаугурации он объявил начало золотого века Америки.

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