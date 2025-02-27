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09:41, 27 февраля 2025Мир

Премьер Дании посоветуется с производителем «Оземпика» после угроз Трампа

Politico: Фредериксен хочет поладить с Трампом через производителя «Оземпика»
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет поладить с президентом США Дональдом Трампом через производителя препаратов для борьбы с диабетом «Оземпик» Ларса Йоргенсена, так как он может дать ей ценные советы. Об этом сообщает журнал Politico.

«Вежливый и тихий, как будто он искренне интересовался тем, что говорили его сотрудники и я, а не тем, чтобы слушать себя самого. Он казался очень знающим», — приводит издание слова одного из источников. В связи с этим, резюмируется, что фармацевт представляет собой «стиль, который наверняка понравится президенту США».

Кроме того, авторы материала напоминают, что Йоргенсен имеет связи с американскими политическими элитами, так как он регулярно посещал Сенат США для слушаний по вопросу допуска производимых им препаратов на американский рынок. Кроме того, он лично заинтересован в успехе переговоров с Трампом, так как опасается пошлин, которые могут быть наложены на ввозимый в Соединенные Штаты «Оземпик».

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что удивлен сдержанной реакции Трампа на хамство европейских союзников США. Он указал, что американский лидер «очень интеллигентно» реагирует на критику в свой адрес со стороны партнеров.

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