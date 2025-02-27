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02:53, 27 февраля 2025Экономика

Профессор предупредил об изменении пенсионных выплат в марте 2025 года

Профессор Виноградов: Части пенсионеров в марте выплатят меньшую пенсию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В марте 2025 года части пенсионеров выплатят меньшую пенсию по сравнению с полученной в феврале. Об этом предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

«За февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5 процента, но и с доплатой недополученных в январе 2,2 процента. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», — объяснил собеседник агентства.

При этом военные пенсии будут увеличены на 4,4 процента, подчеркнул Виноградов. Прибавка в каждом случае будет зависеть от звания, выслуги лет и других факторов, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

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