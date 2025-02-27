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13:47, 27 февраля 2025Экономика

Проникшая в квартиру змея напугала москвичей

Агентство «Москва»: Змея заползла в квартиру к жильцам дома на западе Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Агентство «Москва»

На западе Москвы змея заползла в квартиру и напугала жильцов. Внимание на ситуацию обратило Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское в доме на Веерной улице. Когда жильцы увидели рептилию бежевого окраса с красными и оранжевыми пятнами длиной около метра, они так испугались, что поспешили покинуть квартиру, оставив входную дверь открытой. В результате змея, похожая на неядовитого маисового полоза, пробралась в подъезд.

Помощь спасателей не понадобилась, поскольку один из жильцов поймал пресмыкающееся и посадил в банку. После этого змею передали полицейским, а еще через короткое время удалось найти ее хозяйку.

Ранее в феврале стало известно, что на юго-западе столицы женщина засосала змею, пробравшуюся в ее квартиру, в пылесос.

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