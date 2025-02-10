Москвичка засосала пробравшуюся в ее квартиру змею

Жительница Москвы засосала в пылесос пробравшуюся в ее квартиру змею

Жительница Москвы обнаружила у себя в квартире змею и справилась с проблемой неожиданным способом, засосав рептилию в пылесос. Об этом сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел на юго-западе столицы в многоквартирном доме по адресу улица Академика Волгина, 9, корпус 2. По словам источника издания, москвичка нашла змею в ванной комнате. Она обезвредила пресмыкающееся с помощью пылесоса, а затем обратилась в экстренные службы.

Отмечается, что змея проявляла агрессию и угрожала безопасности людей. Каким образом рептилия попала в квартиру не уточняется.

Ранее змею в ванной обнаружила жительница подмосковной Балашихи. Маисовый полоз, предположительно попавший в дом через унитаз, обвил дверной косяк.