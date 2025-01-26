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10:06, 26 января 2025Экономика

Жительница Подмосковья пошла в ванную и встретила змею

Shot: Змея заползла в ванную к жительнице в подмосковной Балашихе
Мария Черкасова

Фото: forest warrior / Shutterstock / Fotodom  

Змея заползла в ванную к жительнице в подмосковной Балашихе, когда она пришла почистить зубы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в одной из квартир в многоэтажном доме на улице Калинина вечером в субботу, 25 января. Девушка увидела в ванной маисового полоза, который обвил дверной косяк. Жительница Балашихи предположила, что змея могла попасть к ней в доме через унитаз. Она не стала вызывать экстренные службы — вместо этого девушка решила ждать, когда найдется хозяин рептилии и заберет ее.

Ранее эксперт-герпетолог Владимир Черлин призвал накрывать миской или тазом домашних змей, которые могут приползти в квартиру от соседей. Далее следует связаться с хозяином рептилии или позвонить по номеру 112. Эксперт при этом посоветовал не трогать змей, поскольку те могут сильно напугать.

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