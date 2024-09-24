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15:24, 24 сентября 2024Экономика

Россиян призвали не хватать случайно заползших в квартиру змей

Герпетолог Черлин: чужих змей в квартире следует накрыть тазом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Домашних змей, которые могут приползти в квартиру от соседей, нужно накрыть миской или тазом. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт-герпетолог Владимир Черлин.

Он посоветовал ни в коем случае не трогать змей руками, несмотря на то, что ядовитых пресмыкающихся в настоящее время практически никто не держит. «Змеи, даже неядовитые, некоторые спокойные, а некоторые кусаются — большого вреда не нанесут, но испугают однозначно», — сообщил эксперт.

После того, как вы накрыли змею, следует позвонить соседу, если известно, что змея соседская. «Если не от соседа или если не хочешь общаться с соседом, звонить 112, служба спасения, они разберутся, кого пригласить. А хватать и пробовать там что-то с ней делать, лучше не надо. Ее надо просто как-то нейтрализовать, закрыть тазиком и дальше пытаться вызывать того, кто может что-то сделать», — сказал он.

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Если человек обнаружил крупного питона, ему остается только закрыть помещение и звать на помощь, поскольку тот может быть опасен. «Я в свое время, когда только пришел работать в зоопарк, еще был глупым после школы сразу, нарвался. Питон меня чуть не задушил реально совершенно», — вспомнил Черлин.

Ранее в Москве змею заметили в подъезде многоквартирного дома на Новоясеневском проспекте. По одной из версий, змея проникла в сумку дачника, возвращающегося в столицу, и выбралась из нее уже в московском доме.

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