Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

В Москве змею заметили в подъезде многоквартирного дома на Новоясеневском проспекте. Видео с пресмыкающимся опубликовал Telegram-канал «Москвач».
На кадрах видно, как змея длиной более метра ползет по полу. Предполагается, что змея проникла в сумку дачника, возвращающегося в столицу, и выбралась из нее уже в московском доме.
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Также недавно жительница столицы обнаружила большого удава в своем унитазе. Оказалось, что питон сбежал из соседней квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.