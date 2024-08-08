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20:33, 8 августа 2024Экономика

Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

Амурского полоза нашли в подъезде дома на Новоясеневском проспекте в Москве

В Москве змею заметили в подъезде многоквартирного дома на Новоясеневском проспекте. Видео с пресмыкающимся опубликовал Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, как змея длиной более метра ползет по полу. Предполагается, что змея проникла в сумку дачника, возвращающегося в столицу, и выбралась из нее уже в московском доме.

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Ранее житель Приморья нашел в капоте своего автомобиля амурского полоза, который издавал странные звуки. Мужчина перенес змею на землю и с помощью щупа для масла помог добраться до ближайших кустов.

Также недавно жительница столицы обнаружила большого удава в своем унитазе. Оказалось, что питон сбежал из соседней квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.

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      Мария Черкасова
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