Змея проникла в сумку дачника и оказалась в подъезде столичного дома

Амурского полоза нашли в подъезде дома на Новоясеневском проспекте в Москве

В Москве змею заметили в подъезде многоквартирного дома на Новоясеневском проспекте. Видео с пресмыкающимся опубликовал Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, как змея длиной более метра ползет по полу. Предполагается, что змея проникла в сумку дачника, возвращающегося в столицу, и выбралась из нее уже в московском доме.

Ранее житель Приморья нашел в капоте своего автомобиля амурского полоза, который издавал странные звуки. Мужчина перенес змею на землю и с помощью щупа для масла помог добраться до ближайших кустов.

Также недавно жительница столицы обнаружила большого удава в своем унитазе. Оказалось, что питон сбежал из соседней квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.