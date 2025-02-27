Путин призвал пресекать любые попытки расколоть российское общество

Путин: Нужно пресекать любые попытки расколоть российское общество

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников силовых структур пресекать любые попытки расколоть российское общество. Об этом глава страны заявил в рамках коллегии ФСБ.

По словам Путина, попытки разобщить общество или стравить между собой представителей разных национальностей и религий – одна из линий атак на Россию. С ними нужно решительно и наступательно бороться.

Ранее президент РФ говорил, что в стране выросло число террористических преступлений, большинство из которых спланировали в Киеве. Он потребовал от сотрудников российской спецслужбы решительно бороться с проявлениями терроризма и экстремизма.

