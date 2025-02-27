Путин заявил о росте спланированных Украиной террористических преступлений в России

Путин: Число спланированных Киевом террористических преступлений в РФ выросло

В России выросло число террористических преступлений, большинство из которых спланировали в Киеве. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

Он потребовал от сотрудников российской спецслужбы решительно бороться с проявлениями терроризма и экстремизма. Глава государства также отметил на возросшую активность иностранных разведок в период проведения специальной военной операции. В этой связи он потребовал усилить работу контрразведки ФСБ.

Президент также указал, что спецслужбы и дипломаты должны пресечь все попытки западных элит сорвать диалог России и США по нормализации двусторонних отношений.