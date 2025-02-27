Путин заявил о намерении России дальше развивать силы спецопераций

Президент Путин заявил, что Россия продолжит укреплять силы специальных операций

Россия продолжит укреплять Силы специальных операций (ССО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с профессиональным праздником, опубликованном на сайте Кремля.

Российский глава уточнил, что осуществлено это будет, в том числе, посредством оснащения их новейшим вооружением.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. Вместе с тем он призвал Европу не врать о блокировке Россией переговоров по Украине. Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин многократно отвечал на соответствующие лживые утверждения.