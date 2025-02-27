Путин заявил о росте числа кибератак на российскую инфраструктуру

Путин заявил, что число кибератак на российскую инфраструктуру растет

Президент России Владимир Путин заявил, что число кибератак на отечественную инфраструктуру растет. Об этом пишет РИА Новости.

«По мере развития цифровых технологий растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств», — сказал глава государства.

Президент добавил, что такие преступления носят системный характер и наносят ущерб государству, бизнесу и гражданам.

Ранее стало известно, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок увеличилось почти вдвое. Как уточнили в компании F.A.C.C.T., приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, производственные предприятия и структуры, связанные со специальной военной операцией.

Перед этим сообщалось, что за неполный 2024 год злоумышленники совершили 217 успешных кибератак на российские организации. Также уточнялось, что если в прошлом целью атак было получение данных, то теперь группировки стремятся повредить инфраструктуру.

