Путин заявил о росте числа кибератак на российскую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин заявил, что число кибератак на отечественную инфраструктуру растет. Об этом пишет РИА Новости.
«По мере развития цифровых технологий растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств», — сказал глава государства.
Президент добавил, что такие преступления носят системный характер и наносят ущерб государству, бизнесу и гражданам.
Ранее стало известно, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок увеличилось почти вдвое. Как уточнили в компании F.A.C.C.T., приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, производственные предприятия и структуры, связанные со специальной военной операцией.
Перед этим сообщалось, что за неполный 2024 год злоумышленники совершили 217 успешных кибератак на российские организации. Также уточнялось, что если в прошлом целью атак было получение данных, то теперь группировки стремятся повредить инфраструктуру.