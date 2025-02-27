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15:39, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Путин заявил о росте числа кибератак на российскую инфраструктуру

Путин заявил, что число кибератак на российскую инфраструктуру растет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что число кибератак на отечественную инфраструктуру растет. Об этом пишет РИА Новости.

«По мере развития цифровых технологий растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств», — сказал глава государства.

Президент добавил, что такие преступления носят системный характер и наносят ущерб государству, бизнесу и гражданам.

Ранее стало известно, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок увеличилось почти вдвое. Как уточнили в компании F.A.C.C.T., приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, производственные предприятия и структуры, связанные со специальной военной операцией.

Перед этим сообщалось, что за неполный 2024 год злоумышленники совершили 217 успешных кибератак на российские организации. Также уточнялось, что если в прошлом целью атак было получение данных, то теперь группировки стремятся повредить инфраструктуру.

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