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14:51, 27 февраля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин три дня избивал сожительницу из-за ссоры

В Чувашии арестовали мужчину, до смерти избившего сожительницу в квартире
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Чебоксарах суд арестовал местного жителя, до смерти избившего сожительницу из-за ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Чувашия.

По данным ведомства, с 17 по 19 февраля пьяный мужчина в своей квартире избивал сожительницу по голове и телу. Спасти пострадавшую не удалось.

Россиянин подозревается по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике осудят мужчину за совершенную расправу более десяти лет назад.

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