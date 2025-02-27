Пьяный россиянин три дня избивал сожительницу из-за ссоры

В Чувашии арестовали мужчину, до смерти избившего сожительницу в квартире

В Чебоксарах суд арестовал местного жителя, до смерти избившего сожительницу из-за ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Чувашия.

По данным ведомства, с 17 по 19 февраля пьяный мужчина в своей квартире избивал сожительницу по голове и телу. Спасти пострадавшую не удалось.

Россиянин подозревается по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике осудят мужчину за совершенную расправу более десяти лет назад.