В российском регионе осудят мужчину за совершенную более десяти лет назад расправу

В ЛНР осудят мужчину за совершенное убийство более десяти лет назад

В ЛНР осудят мужчину за совершенную расправу более десяти лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике (ЛНР).

Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, в июне 2024 года в подразделение СК обратилась женщина и сообщила о расправе над ее сыном в центре Брянки. Его избили и расстреляли в 2014 году. Правоохранительные органы Украины бездействовали, попыток установить и задержать преступника не принимали.

Следователи по городу Алчевску изучили медицинскую документацию, по которой значилось, что полученное ее сыном огнестрельное ранение в область головы оказалось несовместимым с жизнью. По уголовному делу были изучены архивные материалы и проведены оперативно-розыскные мероприятия. Установлены свидетели, назначены экспертизы с применением современных криминалистических технологий. В результате удалось раскрыть преступление, совершенное более десяти лет назад.

Местоположение злоумышленника было установлено, он задержан и этапирован в ЛНР для проведения следственных действий. На допросе он рассказал, что в тот день знакомый сообщил ему о хищении имущества в районе автовокзала. Желая заступиться за товарища, мужчина приехал к автобусной остановке и увидел группу молодых людей, после чего произвел хаотичные выстрелы в воздух. Они стали разбегаться, но ему удалось догнать одного из них. После чего он нанес несколько ударов прикладом пистолета и совершил контрольный выстрел в голову.

Собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что расправившегося с женщиной-инвалидом в Санкт-Петербурге мужчину задержали.