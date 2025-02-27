Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 27 февраля 2025Наука и техника

Смартфоны Samsung получат квантовую защиту

Samsung представила чип для смартфонов с квантовой защитой от хакеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Корпорация Samsung заявила о создании первого чипа для смартфонов с аппаратной постквантовой криптографией (PQC). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Процессор для защиты данных на смартфоне получил название S3SSE2A. Представленная микросхема должна обеспечить защиту данных от угроз, направленных со стороны злоумышленников, использующих для своих атак квантовые компьютеры. Ожидается, что в будущем чип с PQC появится в смартфонах Samsung.

В корпорации объяснили, что существующие системы защиты и шифрования данных будут бессильны перед атаками с применением квантовых компьютеров уже к 2028 году. Так, сейчас хакеры организуют атаки типа «собрать сейчас, расшифровать позже» (HNDL), при которых данные сперва похищают, а затем начинают дешифровку. В случае квантовых компьютеров неизвестные могут расшифровывать информацию прямо в ходе атаки — этому должны противостоять чипы с PQC.

Материалы по теме:
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021

Инженеры компании объяснили, что S3SSE2A обеспечивает безопасность как на аппаратном, так и программном уровне. «Более сложные атаки на основе искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и других непредвиденных достижений, к сожалению, неизбежны, а это означает, что производители смартфонов обязаны опережать хакеров и обеспечивать безопасность устройств», — подчеркнули в Samsung.

Журналисты издания SamMobile напомнили, что во время анонса Samsung Galaxy S25 в корейской корпорации заявили, что телефон имеет поддержку PQC. Однако неизвестно, установлен ли S3SSE2A в устройстве или чип появится только в будущих гаджетах бренда.

В конце февраля исследователи из IDC рассказали, что мировой рынок смартфонов продолжит расти в 2025 году. По прогнозу, он должен увеличиться на 2,3 процента, до 1,26 миллиарда единиц.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

      Мужчины и женщины рассказали о самых смелых и невыполнимых сексуальных мечтах

      В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

      ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

      Дочь популярной телеведущей с обнаженной грудью появилась на подиуме

      В США заявили о риске войны с Россией из-за Украины

      Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

      Экономист предрек рост мировых цен на продукты из-за климата

      Нудистов выгнали с популярного пляжа за «тряску своими штуками»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше