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07:59, 27 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта похищенная мошенниками сумма у жителей российского города

В Южно-Сахалинске аферисты похитили у жителей около 3 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Южно-Сахалинске аферисты похитили у жителей около трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, уточнили в ведомстве.

Первая пострадавшая, 84-летняя жительница Южно-Сахалинска, отдала мошенникам 938 тысяч рублей. Ей позвонил человек, представившись сотрудником центра, в котором она ранее работала. Он предупредил пенсионерку о проверке и заявил, что скоро с ней свяжется сотрудник ревизионной комиссии. Во время следующего звонка пожилой женщине сообщили, что она якобы является фигуранткой уголовного дела о фиктивных трудовых договорах и для решения проблемы ей нужно перевести все сбережения на специальный счет до окончания проверки. В результате женщина выполнила все указания и осталась без денег.

Следующей жертвой злоумышленников стал 45-летний житель, который хотел приобрести через интернет квадроцикл за 975 тысяч рублей. Продавец отправил покупателю накладную на доставку и фото-видеоотчет, после чего получил от заявителя два перевода на вышеуказанную сумму. Однако, проверив позже накладную у транспортной компании, покупатель узнал, что такого заказа нет. К этому моменту продавец уже удалил диалог, фотографии и свой профиль в мессенджере, а также снял объявление с сайта.

Еще одна пенсионерка поверила схеме с якобы сотрудниками оператора сотовой связи и «Госуслуг» и передала аферистам персональные данные, а также перевела на «безопасный счет» миллион рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы поплатилась за перерасчет стипендии квартирой.

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