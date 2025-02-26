Россиянка заинтересовалась перерасчетом стипендии и потеряла квартиру

Жительница Уфы согласилась на перерасчет стипендии и лишилась жилья

Жительница Уфы поплатилась за перерасчет стипендии квартирой. О мошеннической схеме рассказала пресс-служба республиканского управления МВД.

Аферисты связались с пострадавшей через мессенджер. От имени представителей университета, в котором училась уфимка, они предложили ей провести перерасчет стипендии. В ходе разговора жертве на телефон пришел код, и, ничего не подозревая, она продиктовала его собеседникам. Как оказалось, цифровая комбинация была прислана для входа на портал «Госуслуги». Уже позднее женщина обнаружила, что потеряла доступ к своему личному кабинету, а в ее аккаунт входили неизвестные лица. Вернуть доступ к личному кабинету горожанке помогли специалисты портала, но мошенники на этом не остановились.

Следом жертве поступил звонок из «полиции». Лжесиловики заявили, что на нее оформили кредит, а средства с ее банковских счетов переводили за границу. Защитить накопления, по словам «доброжелателей», можно, оформив «встречный» кредит. Исполнять инструкции подставных правоохранителей женщина поначалу отказалась, но, увидев документы, подтверждающие транзакции и номера резервных счетов, уфимка поверила. Следуя командам мошенников, пострадавшая обналичила 180 тысяч рублей банковских сбережений и перевела на указанные реквизиты. После этого она взяла два кредита на общую сумму более чем в 350 тысяч рублей. Ссуды она оформляла под предлогом покупки автомобиля — такую подсказку ей заботливо дали махинаторы.

Злоумышленники решили пойти дальше и покусились на недвижимость. Представившись сотрудниками Росреестра, аферисты сообщили женщине, что на распоряжение ее квартирой оформили доверенность. С целью опередить неких преступников хозяйке настойчиво предложили самой провести фиктивную сделку по продаже. Уфимка так и сделала: получив за жилплощадь один миллион рублей, она перевела их на мошеннические счета. Горожанку убедили, что после продажи договор аннулируют, а кредиты — закроют. Однако обещания не сбылись, и женщина обратилась в полицию.

Перерасчет пенсии закончился потерей квартиры для сахалинца. Общий размер ущерба составил почти 7,5 миллиона рублей.