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10:24, 27 февраля 2025МирЭксклюзив

В России высказались об изменениях в отношениях США и Украины

Депутат Журова: США начали понимать, с кем связались в лице Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отказ США поддержать совместное заявление Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающее действия России на Украине неудивителен, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» депутат высказалась об изменениях в отношениях Вашингтона и Киева.

«США начинают понимать, с кем связались в лице Украины. Судя по тому, что сейчас там происходит с их требованиями, они понимают, что рассчитывали не на того партнера в этой ситуации. Сейчас они разберутся до конца и проведут аудит, и посмотрим, какие они предъявят требования», — отметила Журова.

25 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг голосования по американскому проекту резолюции по Украине в ООН, заявил, что позиция США по вопросу украинского конфликта является сбалансированной, в отличие от стран Европейского союза (ЕС).

Документ называется «Путь к миру». За его принятие проголосовали десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Еще пять стран воздержались, голосов против не было.

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