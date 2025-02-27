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00:45, 27 февраля 2025Мир

Россия и США проведут переговоры в Турции

Лавров: Россия и США обсудят в Стамбуле нормализацию работы посольств
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

В четверг, 27 февраля, делегации России и США проведут переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути возвращения к их нормальному функционированию. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, на встрече эксперты высокого уровня рассмотрят системные проблемы, созданные предыдущей американской администрацией. Глава МИД России отметил, что по итогам встречи Москва ожидает понимания того, насколько быстро и эффективно можно будет двигаться с США дальше в решении этого вопроса.

Уточняется, что ни вопрос конфликта на Украине, ни тема замороженных российских активов затрагиваться не будет.

Ранее представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что страна готова оказать всевозможную поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров.

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