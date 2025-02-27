Россиян предупредили о магнитных бурях

ИКИ РАН: До 2 марта на Земле возможны магнитные бури

До воскресенья, 2 марта, Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце. На этом фоне возможны магнитные бури, предупредили россиян в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО) РАН.

Сейчас на Солнце заметны две крупных корональных дыры, рассказали ученые. Они расположены на разных сторонах диска, и раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее. Одно из последствий такого явления — усиление солнечного ветра. На данный момент наша планета соседствует с меньшей дырой из двух, поэтому последствия не должны быть значительными.

Специалисты оценивают вероятность возникновения геомагнитных бурь в 20-40 процентов. При этом они не будут мощными. По предварительным данным, Земля останется в зоне действия корональной дыры до конца недели.

Ранее ученые заявили, что после недавней вспышки на Солнце 27 и 28 февраля возможны геомагнитные бури. В худшем случае, по их словам, сила колебаний достигнет второго уровня по пятибалльной шкале.