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14:25, 27 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитных бурях

ИКИ РАН: До 2 марта на Земле возможны магнитные бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: NASA / Handout / Reuters

До воскресенья, 2 марта, Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце. На этом фоне возможны магнитные бури, предупредили россиян в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО) РАН.

Сейчас на Солнце заметны две крупных корональных дыры, рассказали ученые. Они расположены на разных сторонах диска, и раз в месяц каждая из них поворачивается к Земле и проходит напротив нее. Одно из последствий такого явления — усиление солнечного ветра. На данный момент наша планета соседствует с меньшей дырой из двух, поэтому последствия не должны быть значительными.

Специалисты оценивают вероятность возникновения геомагнитных бурь в 20-40 процентов. При этом они не будут мощными. По предварительным данным, Земля останется в зоне действия корональной дыры до конца недели.

Ранее ученые заявили, что после недавней вспышки на Солнце 27 и 28 февраля возможны геомагнитные бури. В худшем случае, по их словам, сила колебаний достигнет второго уровня по пятибалльной шкале.

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