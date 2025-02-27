Россиянам назвали лучшее время для поиска работы

Аналитик Санина: Откликаться на вакансии лучше в первой половине рабочего дня

Откликаться на вакансии лучше в первой половине рабочего дня. Такой совет дала россиянам глава по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Ее слова приводит газета «Известия».

Она отметила, что рекрутеры обычно открывают новые предложения в послеобеденное время. Если откликаться на предложения в первой половине рабочего дня, добавила Санина, соискателю будет доступно наибольшее число вакантных предложений. При этом не имеет значения, в какой именно день недели просматривать варианты. «Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня», — резюмировала аналитик.

Ранее эксперты hh.ru сообщили, что в 2025 году почти треть россиян оценивают свое положение на рынке труда исключительно позитивно. За год негативные оценки перспектив трудоустройства упали до минимума за пять лет. В настоящее время риски при поиске работы видит для себя только каждый четвертый россиянин.

Положительно оценивают свое положение на рынке труда, преимущественно, представители высшего и среднего менеджмента, а также юристы и специалисты из сферы развлечений. Такого же мнения придерживаются сотрудники массмедиа и программисты. В свою очередь, значительная часть работников из сферы закупок, розничной торговли, транспорта, логистики и перевозок оценили свое положение как стабильное.