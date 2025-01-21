Россияне оценили перспективы на рынке труда

hh.ru: Треть россиян оценивают положение на рынке труда исключительно позитивно

Почти треть россиян в 2025 году оценивают свое положение на рынке труда исключительно позитивно. Об этом по результатам опроса заявили эксперты hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За год негативные оценки перспектив трудоустройства со стороны соискателей упали до минимума за пять лет. Так, только каждый четвертый опрошенный видит для себя какие-то риски в процессе поиска работы. Годом ранее таких было 45, а два года назад — 55 процентов.

Порядка 29 процентов опрошенных оценили свои перспективы как исключительно позитивные (в 2024-м таких было 27, а в 2023 году — 21 процент). Среди них, преимущественно, представители высшего и среднего менеджмента (40 процентов), юристы (37 процентов), специалисты из сферы развлечений и массмедиа (36 процентов) и айтишники (35 процентов). Еще четверть респондентов (26 процентов) считают свое положение стабильным. Чаще всего так характеризовали ситуацию работники из сферы закупок (34 процента), розничной торговли (31 процент), транспорта, логистики и перевозок, а также рабочий персонал (по 30 процентов).

Готовность соискателей к смене работы уже второй год подряд остается на пике — почти три четверти из них (71 процент) планируют устроиться на новое место в 2025 году. Самые мобильные при этом — молодежь, граждане в возрасте 25-34 лет. Склонны сменить место в основном юристы (78 процентов), финансисты и бухгалтеры (76 процентов), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74 процента). Лишь один из десяти сотрудников уверен, что останется на прежнем месте.

Граждане не только готовы перейти на работу в другую компанию — больше половины (63 процента) рассматривают возможность сферы деятельности или профессии. Как правило, они нацелены на карьеру в IT и госслужбу (по 10 процентов соискателей), логистику и медиа (по 6 процентов), а также автобизнес и строительство (по 4 процента).

Как показал опрос сервиса «Зарплата.ру», в топ наиболее высокооплачиваемых профессий в России попали технический и генеральный директор, а также начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Успешному кандидату работодатель обещает ежемесячный оклад в размере 630-800 тысяч рублей. По данным hh.ru, к перспективным профессиям также относятся программисты различных направлений: DevOps-инженеры, дата-сайентисты и системные аналитики.