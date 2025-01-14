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07:00, 15 января 2025Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

«Зарплата.ру»: Топ профессий с окладом до 800 тысяч рублей возглавил техдиректор
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В топ-3 самых высокооплачиваемых профессий в России попали технический и генеральный директор, а также начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Зарплата.ру». С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

В ходе исследования эксперты проанализировали вакансии, размещенные на вышеуказанном сервисе и составили список вакансий с ежемесячными зарплатами от 400 до 800 тысяч рублей. Самым высокооплачиваемым оказалось предложение занять должность технического директора в производственной компании. Успешному кандидату работодатель обещает ежемесячный оклад в размере до 800 тысяч рублей. Ему предстоит руководить техническим департаментом, в который входят отделы разработок, программного обеспечения и другие отделения.

На втором месте в списке расположилась вакансия генерального директора российского производителя газораспределительных систем. На этой работе соискателям предлагают зарплату до 700 тысяч рублей. Ключевыми обязанностями станут стратегическое руководство, управление операционной деятельностью компании, а также анализ рынка и конкурентов. От кандидатов требуется опыт работы на руководящих позициях не менее 7-10 лет в сфере производства и торговли промышленным оборудованием.

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Тройку самых высокооплачиваемых предложений замкнула вакансия начальника отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Здесь успешному кандидату обещают ежемесячный оклад в размере до 630 тысяч рублей. В обязанности специалиста войдут организация и координация взаимодействия предприятия с аптечными сетями, участие в разработке годового бизнес-плана, а также создание и внедрение маркетинговых акций для продвижения закупок препаратов. При этом от соискателя требуется уверенное знание английского языка.

Другими высокооплачиваемыми профессиями в России, как утверждают эксперты сервиса hh.ru, являются программисты различных направлений. Речь, в частности, идет о DevOps-инженерах (занимаются синхронизацией работы тестировщиков, сисадминов и программистов), дата-сайентистах (программисты-аналитики, работающие с большим массивом неструктурированных данных) и системных аналитиках (в их задачи входят проектировка и оптимизация информационных систем). Средний ежемесячный оклад первых специалистов составляет 234,4 тысячи рублей, вторых — 213,1 тысячи, а третьих — 166,7 тысячи.

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