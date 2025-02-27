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17:00, 27 февраля 2025Путешествия

Россиянам назвали самые дорогие и бюджетные направления для летнего отдыха

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российская тревел-блогерша Татьяна Лисицина назвала соотечественникам самые дорогие и бюджетные направления для летнего отдыха. Такими данными она поделилась в ролике на своей странице @tatti.travel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по ее мнению, наиболее высокий ценник у Мальдив, Маврикия, Сейшельских островов, ОАЭ, Испании, Кипра, Филиппин и Италии. К среднему ценовому сегменту блогерша отнесла Турцию, Египет, Шри-Ланку, Марокко, Грецию, Португалию, Бали и Таиланд.

Среди бюджетных направлений россиянка выделила Лаос, Тунис, Марокко, Грузию, Черногорию, Болгарию, Вьетнам, Камбоджу.

Ранее российским туристам предложили летний отдых на зарубежных островах Азии, Европы и Америки дешевле 250 тысяч рублей на двоих. Так, летом 2025 года отдых продолжительностью 7-10 ночей на китайском острове Хайнань обойдется в сумму от 137 тысяч рублей на двоих, включая перелет.

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