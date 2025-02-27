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11:35, 27 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

Эксперт Орехов: Небольшой ремонт поможет продать квартиру на 20 % дороже
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Небольшой косметический ремонт перед продажей квартиры может увеличить сумму сделки на 15-20 процентов. Способ реализовать жилье дороже назвал россиянам эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, пишут «Известия».

Делать капитальный ремонт или сильно вкладываться в переделку специалист не советует — такие затраты, вероятнее всего, не окупятся. Да и в косметический ремонт стоит вкладываться лишь в случаях, когда квартира пережила потоп или слишком долго не обновлялась.

«Сделайте минимум ремонтных работ, не используя дорогие стройматериалы: обновите обои или выровните и покройте краской стены и потолок, постелите на пол линолиум. Это сделает квартиру аккуратной и немного обновленной, она будет выигрышно выглядеть на фото в объявлении на продажу», — рассказал Орехов.

В отделке стен предпочтение лучше отдать светлым оттенкам — они смотрятся ненавязчиво и произведут приятное впечатление на будущего покупателя. Придать квартире более дорогой вид поможет замена розеток и выключателей бюджетные, но современные, модели, а также новые смесители на раковинах в ванной и на кухне, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что россияне перестали покупать квартиры за наличные деньги. На вторичном рынке доля сделок купли-продажи с участием банковских ячеек за последние 10 лет упала с 95 процентов до 5, рассказали специалисты.

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